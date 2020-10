Pożegnanie Stanisława Koguta

Stanisław Kogut odszedł w niedzielę. – Tata znalazł się w szpitalu ze względu na bardzo mocne zapalenie płuc. Miał gorączkę, kaszel. W środę trafił po raz pierwszy do szpitala, ale lekarze zawrócili go do domu, bo najpierw musiał mieć zrobiony test na koronawirusa. Pierwszy test nie dał jasnego wyniku. W czwartek jeszcze raz zrobiono mu test i wtedy wyszedł pozytywny. Ostatecznie tata zmarł jednak na rozległy zawał serca, choć na pewno koronawirus przyczynił się do tego – wspominał w „Super Expressie” syn Grzegorz Kogut.

Jego ojciec był kolejarzem, zatrudnionym w PKP od 1972 roku. Od 1989 działał w NSZZ „Solidarność”, a w latach 2005-2019 był senatorem PiS. Zasłynął też jako działacz sportowy w klubie Kolejarz Stróże. Głośno zrobiło się o nim w 2017 roku, gdy z Prokuratury Krajowej na wniosek CBA wpłynął wniosek o uchylenie jego immunitetu w związku z zamiarem przedstawienia mu zarzutów korupcyjnych. Na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie nie zgodzili się senatorowie. Do aresztu trafił w styczniu 2020 roku, gdy przestał chronić go immunitet.