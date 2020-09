Nie żyje słynna piosenkarka, autorka "hymnu feministek"

Rozpoznawalność przyniosła jej piosenka “I don’t know how to love him" z 1971 r. Rok później jej utwór "I am woman" zajął pierwsze miejsce na liście przebojów "Billboardu". Określana mianem "hymnu feministek" piosenka zapewniła Helen Reddy popularność, którą artystka utrzymała, wypuszczając serię hitów, m.in. "Delta dawn", "Angie baby" i "Ain’t no way to treat a lady".

Piosenkarka prowadziła własny program w telewizji, występowała w filmach i grała w teatrze.

W latach 1973-74 żadna wokalistka na świecie nie sprzedawała więcej płyt niż Reddy. Kariera gwiazdy przygasła w latach 80. Piosenkarka oficjalnie zakończyła karierę w 2002 r. W 2015 r. u Hellen Reddy zdiagnozowano demencję.