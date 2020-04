Jak podaje eKAI.pl, nie żyje Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego. Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto zmarł w Rzymie po ciężkiej chorobie.

Dalla Torre do zakonu przystąpił w 1985 roku. Śluby wieczyste złożył w roku 1993. Od 1994 do 1999 był przeorem w Lombardii i Veneto, a następnie został wybrany na jednego z członków Suwerennej Rady. Od 2004 do 2009 był Wielkim Komturem w zakonie. Po śmierci Wielkiego Mistrza Andrew Bertiego w 2008 roku przez miesiąc pełnił jego obowiązki. Na Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego został wybrany 2 maja 2018 roku, a dzień później został zaprzysiężony, stając się 80. Wielkim Mistrzem Zakonu.