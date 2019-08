Piotr Woźniak-Starak. Kochał kino, miał mnóstwo planów

— System sprzedawania reklamy za oceanem jest zupełnie inny niż w Europie — twierdził. — Tam nie opowiada się, że plakat kogoś zachwyci. Podaje się konkretne dane: „Z taką kampanią powinniśmy dotrzeć do takiej a takiej liczby osób i osiągnąć taki a taki zysk”. Czułem się w tej firmie nieźle, aż kiedyś znajomy ze świata mediów powiedział mi: „Słuchaj, jesteś zbyt kreatywny do reklamy, powinieneś robić filmy.” Tym jednym zdaniem trafił w sedno moich rozterek...

— Nie było lekko — opowiadał mi. — Nowy Jork to wyścig szczurów. Poznajemy swoich współpracowników na trzydziestym piętrze, zaprzyjaźniamy się z nimi, a następnego dnia rano przepychamy się do windy, żeby przed nimi dostać się do biura.

Jako czternastolatek trafił do Szwajcarii, do szkoły z internatem. Spędził tam pięć lat. Wysoko w górach, 300 uczniów pięćdziesięciu narodowości. W pierwszej klasie mieszkał w pokoju z Hindusem, Amerykaninem i Mongołem. Tam się zorientował, że kiedy swoim jeszcze połamanym angielskim opowiadał im różne rzeczy - słuchali uważnie. Ale wtedy jeszcze myślał o karierze w marketingu. Po maturze poszedł na wydział reklamy i komunikacji w Emmerson College w Bostonie, zaczął też odbywać praktyki. Zdobywał klientów, wymyślał kampanie, kooperował z grafikami. Zaliczył roczny kurs grafiki komputerowej w nowojorskim Parsons University.

Potem krótko pracował przy „Ranczu”, a wreszcie z Maciejem Dejczerem przeszedł przez „Oficera”. Niełatwe doświadczenie. Ale potem był już „Katyń”. Wielkie przedsięwzięcie. W pionie reżyserskim było pięciu asystentów, on był łącznikiem między produkcją a reżyserem. Odpowiadał za obsadę. Po tym filmie podjął decyzję, że chce już sam otworzyć dom produkcyjny i spróbować poprowadzić go po swojemu.

— Z domu wyniosłem dwie ważne cechy. Ojciec jest geniuszem w biznesie farmaceutycznym, on to czuje, kocha i tak naprawdę dzięki niemu zrozumiałem, czym jest w życiu pasja. Od mamy wziąłem solidność i zamiłowanie do perfekcjonizmu. Jako młody chłopak w jej restauracji „Belvedere” przeszedłem przez wszystkie działy - kuchnię, deserownię, kręciłem się wśród kelnerów a zdarzyło się i tak, że za karę pracowałem jako stajenny. Mama wierzy, że jeśli się coś robi, trzeba to poznać od podszewki i na każdym szczeblu — tłumaczył mi.

— Na wstępnym etapie wielu producentów oszczędza, by nie generować wysokich kosztów zanim nie ma pewności, że film na pewno powstanie — opowiadał mi. — My przyjęliśmy inny model. Od początku ustalamy obsadę, przynajmniej najważniejszych ról i organizujemy spotkania, na które zapraszamy aktorów. Oni opowiadają swoją postać, co daje reżyserowi i scenarzyście dodatkowe pomysły. Pracujemy też nad tekstem z operatorem, dźwiękowcami, scenografami. Proszę sobie wyobrazić scenę, w której jakaś postać wkrada się z pistoletem do domu przez taras. Dźwiękowiec pyta: „Czy słychać szelest liści?”, kostiumolog: „Jakiego koloru kurtkę ma bohater?”. Tak powstają obrazy filmu. Potem wszystko rozrysowujemy w specjalnym systemie, nanosimy każdą postać, każde ujęcie. Dzięki temu kontrolujemy rytm filmu, na planie jesteśmy super przygotowani. I dopiero gdy mamy tak zaawansowany projekt, wyliczamy budżet i składamy wniosek do PISF-u, a potem zdobywamy resztę pieniędzy.

"Bogowie" - niebywały sukces

Wyprodukowani w 2014 roku „Bogowie” to był już niebywały sukces. 1,5 mln widzów po pierwszych czterech tygodniach wyświetlania. Ostateczny wynik – ponad 2,2 mln. Złote Lwy Gdyńskie, cztery inne statuetki - za scenariusz, główną rolę męską, scenografię, charakteryzację. Owacje na stojąco po seansach, do tego nagrody od dziennikarzy i publiczności. Worek Orłów. W czym tkwiła tajemnica tak niebywałego sukcesu? To był po prostu świetny film. Znakomicie wyreżyserowany przez Łukasza Palkowskiego, ze świetnymi kreacjami aktorów. Ale Woźniak-Starak wiedział coś jeszcze. Polskie kino przyzwyczaiło nas do bohaterów przegranych. Potrafimy pięknie opowiadać o klęskach, historia nauczyła nas rozumieć, co oznacza sformułowanie „gloria victis”. A oni w „Bogach” — opowiadając o transplantującym serca profesorze Relidze — stworzyli bohatera wygranego. Człowieka, który marzy, stawia sobie piekielnie ambitne cele i osiąga je. Nawet jeśli po drodze upada, to potem podnosi się. W naszej sztuce filmowej to była nowa jakość.

Film kosztował 6 mln. Mało kto wtedy wierzył, że to nie były pieniądze Jerzego Staraka.

— Ojciec nigdy nie był zachwycony moimi planami życiowymi — mówił mi Piotr Woźniak-Starak. — Uważał, że powinienem pracować w marketingu Polpharmy. Nie bardzo chciał mnie w kinie wesprzeć. Nazwisko też ma w takiej działalności dwie strony. Z jednej - nie jestem anonimowy. Ale z drugiej - jak moim potencjalnym koproducentom mówiłem, że staram się o pieniądze, to oni się na początku śmiali: „Tata da”. A tata odcinał się: „Figa z makiem” (…) Więc zrobiłem sobie listę firm, które mogły być zainteresowane takim tematem. Chodziliśmy do nich, robiliśmy prezentacje. Zbieraliśmy na ten film pieniądze tak, jak Religa na szpital. Raz mu dali, raz mu nie dali. Raz dali, a potem zabrali. Nam też różnie się układało. Był nawet moment, gdy zastawiłem własny dom, by wziąć pożyczkę. Bo inaczej zdjęcia stanęłyby.

Wszyscy koproducenci wygrali przy „Bogach” los na loterii. Już przy 1,5-milionowej widowni mieli 100 procent zarobku.

— Dla nas ważne jest również, że dystrybutor wchodzi do filmu jako koproducent, bo wówczas walczy nie tylko o marżę z kin, lecz ma motywacje, by sprzedawać film dalej. Generalnie więc: ryzyko przy filmie jest duże, ale zyski mogą być znaczące — tłumaczył mi wtedy Woźniak-Starak

Wierzył, że sukces „Bogów” nie był przypadkiem. Pracował nad następnymi projektami. Te z Janem Komasą nie doszły do skutku. Ale wypaliła – i to jak! – „Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej”.

„To ja jestem rewolucją seksualną i nadchodzę” — kusiła z billboardów młoda kobieta w chustce na głowie. Dość zwyczajna, tyle że w oczach miała chochliki. Plakat filmu Marii Sadowskiej był trafiony w punkt. Wisłocka w 1976 roku wydała książkę „Sztuka kochania”. Ginekolog, seksuolożka, naukowiec sama nazwała ją „instrukcją obsługi” skierowaną nie tylko do kobiet, ale i do mężczyzn. „Sztuka kochania...” była filmem o kobiecie, która w siermiężnym socjalizmie opowiadała o radości z seksu. A Woźniak-Starak ze swoją ekipą wpisali się idealnie w czas, gdy w Polsce znów rozgorzały dyskusje na temat na aborcji, in vitro, dostępności antykoncepcji. Energiczna, bezpruderyjna baba w nieodłącznej chustce na głowie stała się synonimem wolności. „Sztukę kochania” obejrzało w pierwszy weekend 268 tys. Widzów. Wynik końcowy: prawie 2 mln widzów. Znów olbrzymi sukces.

A dziś na premierę w Gdyni czeka „Zimna gra”. To reżyserski debiut operatora Łukasza Kośmickiego, zrealizowany po angielsku. Rzecz dzieje się w 1962 roku, w czasie kryzysu kubańskiego, a miejscem akcji jest Pałac Kultury. To tutaj odbywa się wielki mecz szachowy pomiędzy dwoma arcymistrzami: Amerykaninem i Rosjaninem. Tyle, żę w rozgrywce biorą udział nie tylko oni, lecz również kontrwywiady wojskowe USA i ZSRR. W rolach głównych występuje cała plejada międzynarodowych gwiazd, główne role zagrali Bill Pullman i Aleksiej Serebriakow. Ten film miał producentowi otworzyć drogę na rynko światowe. Już zresztą w Watchout Studio powstaje kolejna produkcja „My Name Is Sara” Stevena Oritta.