Ofensywa w Syrii: Turcja nie zmienia planów, Iran protestuje

Turcja zakończyła przygotowania do operacji wojskowej w północno-wschodniej Syrii. Celem ofensywy mają być kurdyjskie Powszechne Jednostki Ochrony (YPG), będące filarem Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF), arabsko-kurdyjskiego sojuszu, wspieranego przez Stany Zjednoczone. Ankara uważa YGP za przedłużenie Partii Pracujących Kurdystanu, organizacji uznanej przez Turcję za terrorystyczną i nielegalną.

Decyzja Donalda Trumpa spotkała się z negatywną reakcją kongresmenów, w tym Republikanów. Krytycy podkreślali, że porzucanie sojusznika nie leży w interesie narodowym, a działania Turcji zdestabilizują region i mogą doprowadzić do wzmocnienia pozycji bojowników tzw. Państwa Islamskiego.

Po rozmowie telefonicznej prezydentów USA i Turcji, Biały Dom poinformował, że amerykańscy żołnierze zostaną wycofani z obszaru, na którym Turcy mają przeprowadzić ofensywę. Wedle późniejszych doniesień, chodziło o ok. 50 żołnierzy sił specjalnych.

Amerykański prezydent zmienił nieco retorykę. "Jeśli Turcja zrobi cokolwiek, co ja, w swej wielkiej i niezrównanej mądrości, uznam za przekroczenie granic, całkowicie zniszczę i unicestwię turecką gospodarkę (co już niegdyś zrobiłem!)" - napisał Donald Trump na Twitterze. Dodał, że Ankara oraz "Europa i inni" muszą pilnować pojmanych bojowników ISIS.

We wtorek Trump zapewnił, że choć Ameryka wycofuje wojska z Syrii, "w żadnym razie nie opuszcza Kurdów, którzy są wyjątkowymi ludźmi i wspaniałymi bojownikami". Według Trumpa, relacje USA z Turcją, "partnerem natowskim i handlowym", są bardzo dobre. "Turcja rozumie, że choć tylko 50 naszych żołnierzy pozostawało w tej części Syrii, wszystkie jej niewymuszone lub niepotrzebne działania wojenne będą rujnujące dla jej gospodarki i bardzo delikatnej waluty" - napisał prezydent, zapewniając, że USA przekazują Kurdom wsparcie w postaci pieniędzy i uzbrojenia.

Turecki wiceprezydent Fuat Oktay we wtorek ogłosił, że jego kraj ma zamiar walczyć z kurdyjsko-syryjskimi bojownikami wzdłuż granicy z Syrią oraz utworzyć strefę bezpieczeństwa, do której planuje przesiedlić syryjskich uchodźców. - W sprawach dotyczących bezpieczeństwa Turcji, sami określamy nasz kurs i sami wyznaczamy sobie granice - powiedział.

Damaszek zaprasza Kurdów

Syryjskie władze wezwały Kurdów z Syrii do przyłączenia się do koalicji rządowej. - Ojczyzna wita wszystkich swych synów, Damaszek z powodzeniem rozwiąże wszystkie syryjskie problemy, bez przemocy - zadeklarował wiceszef MSZ Faisal Mekdad. Odnosząc się do planowanej tureckiej ofensywy oświadczył, że władzę będą broniły całego terytorium Syrii i nie zgodzą się na okupację nawet skrawka syryjskiej ziemi.

Kurdowie z SDF zapowiedzieli, że będą się bronić przed Turkami. Podkreślili, że w walkach z bojownikami Daesh w Syrii poległo 11 tys. członków DSF.