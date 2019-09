Izrael: Nieudana próba zaatakowania naszego kraju z Syrii

Według IDF rakiety w kierunku Izraela wystrzelono z przedmieść Damaszku.

Do ataku doszło po pojawieniu się doniesień o serii nalotów przeprowadzonych na proirańskie milicje we wschodniej Syrii, w których zginąć miało 18 bojowników.

IDF w oświadczeniu w sprawie wystrzelenia rakiet w kierunku Izraela podkreśla, że uważa "syryjski reżim za odpowiedzialny za wszystko, co dzieje się w Syrii".

Rzecznik izraelskiej armii we wpisie na Twitterze ostrzega, że reżim Baszara el-Asada "zapłaci cenę" za to, że pozwolił Iranowi i jego poplecznikom używać Syrii jako bazy do prowadzenia operacji przeciwko Izraelowi. Jak dodał Syria robi to albo przymykając oko na działania Iranu, albo nawet je wspierając.

Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka z siedzibą w Londynie podawało wcześniej, że na pograniczu irańsko-irackim doszło do ataków powietrznych wymierzonych w szyickie milicje wspierane przez Iran. Nie podano czy za nalotami tymi stał Izrael.