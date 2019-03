Syria: Armia Asada atakuje Daesh na pustyni

Syryjska armia przeprowadziła naloty, których celem byli dżihadyści z Daesh, starła się też z islamistami na pustynnych terenach środkowej Syrii - podał syryjski dziennik "al-Watan".

Do starć doszło na terenach położonych pomiędzy Palmyrą i Dajr az-Zaur. Walki wskazują na to, że dżihadyści nadal kontrolują tereny na zachód od Eufratu. Na wschód od Eufratu opozycyjne Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF) likwidują obecnie ostatnią enklawę Daesh w wiosce Baghouz - w niedzielę, po zaciętych walkach, 200 dżihadystów skapitulowało, ale w Baghouz broni się ich jeszcze ok. 1000 - według szacunków SDF.

Tymczasem syryjskie siły powietrzne przeprowadziły "pewną liczbę nalotów przeciwko oddziałom Daesh przemieszczającym się po Pustyni Syryjskiej, w szczególności po drogach prowadzących do As-Suchna.

As-Suchna została odbita przez syryjską armię z rąk dżihadystów w 2017 roku - Daesh zostało wtedy odepchnięte w głąb Syrii w trakcie ofensywy prowadzonej w celu zapewnienia bezpieczeństwa na strategicznej drodze łączącej Palmyrę z Dajr az-Zaur.

Mimo to dżihadyści utrzymali pozycje na części pustynnych obszarów i prowadzili ataki na pozycje syryjskiej armii.