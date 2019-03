Śmierć dziecka dżihadystki "plamą na sumieniu" rządu May AFP

Pozbawienie 19-letniej Shamimy Begum, która w wieku 15 lat uciekła do Syrii i dołączyła do Daesh, brytyjskiego obywatelstwa, został określone jako "plamą na sumieniu" brytyjskiego rządu przez opozycyjną Partię Pracy. W piątek trzytygodniowy syn Begum, przebywającej w jednym z obozów dla uchodźców w Syrii, zmarł dwa dni po zabraniu go do szpitala.