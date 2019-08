"Kluczowe decyzje podejmowane są na randkach Biedronia". Działacz odchodzi z Wiosny

Krzysztof Śmiszek potwierdził w Radiu Wrocław, że będzie "jedynką" na liście Lewicy w okręgu wrocławskim.

"Partner Roberta Biedronia za pośrednictwem mediów poinformował dziś opinię publiczną (w tym działaczy Wiosny), że to on będzie otwierał listę wyborczą lewicy we Wrocławiu" - oświadczył na Facebooku Michał Syska, w reakcji na deklarację Śmiszka.