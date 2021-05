Wiceprezydent Warszawy: Egzamin z organizacji w pandemii zdaliśmy celująco

Powinniśmy z dużą intensywnością pracować nad wsparciem dla tych, którzy zmagają się ze skutkami przebytego Covid-19. Już parę miesięcy temu, gdy tworzyliśmy Szpital Południowy, przejęty potem decyzją ministra zdrowia przez rządową komisarz, proponowaliśmy NFZ, by jeden z bloków przeznaczyć dla pacjentów borykających się z powikłaniami po koronawirusie. Ale koniec trzeciej fali to przede wszystkim powrót dzieci do szkół i ważne, by te ostatnie półtora miesiąca uczniowie przeznaczyli na nadrabianie zaległości w kontaktach z rówieśnikami i nauczycielami, a nie, jak chce minister Czarnek, nadrabianie materiału. Pierwszoklasiści nie zdążyli poznać kolegów i wychowawczyni, bo już w październiku zarządzono naukę zdalną. Teraz mają szansę to naprawić. Czas na nadganianie materiału będzie w przyszłym roku.

i 200 podczas drugiego lockdownu oświatowego. Znaczną część ubóstwa IT nadrabialiśmy, kupując ponad 5 tys. komputerów. Jako samorząd nie przespaliśmy wakacji – poświęciliśmy je na szkolenia dla nauczycieli z nauki zdalnej. Robiliśmy wszystko, by przygotować się do tego, co było nieuniknione, czyli nauki zdalnej jesienią. Wiedzieliśmy, że nic nie zastąpi nauki stacjonarnej, i spodziewając się, że część osób z wakacji wróci zakażona, proponowaliśmy, by początek roku przesunąć o pół miesiąca, by zakażeni zdążyli wyzdrowieć. Rząd nie przystał na tę propozycję i już w połowie października szkoły zamknięto. Efektem długiej nauki zdalnej są m.in. problemy psychiczne dzieci i młodzieży, którymi trzeba zająć się jak najszybciej.