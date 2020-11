Politechnika Warszawska zarzuca policji naruszenie autonomii uczelni

Do zdarzenia doszło w sobotę ok. godz. 18.00, pod koniec demonstracji. Część uczestników dotarła na ul. Waryńskiego, gdzie organizatorka wydarzenia Marta Lempart ogłosiła zakończenie manifestacji i wezwała do powrotu do domów. Wtedy policja otoczyła grupę protestujących na małym terenie nie pozwalając im na jego opuszczenie. Oddziały zwarte okrążyły kilkaset osób na trawniku po zachodniej części ul. Waryńskiego. Demonstranci, próbując wydostać się z „kotła”, zaczęli skakać przez płot Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej i uciekać przez jego podwórko w kierunku Pól Mokotowskich - informuje Onet.

W reakcji na działania protestujących, na teren uczelni wbiegła grupa policjantów z pałkami i miotaczami gazu, krzycząc, by demonstranci odeszli od płotu i goniąc tych, którym udało się go już przeskoczyć. Sytuacja powtórzyła się po kilkudziesięciu minutach, ale tym razem mundurowi pojawili się po publicznej, a nie uczelnianej, stronie płotu.