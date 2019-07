Dworzec Centralny został zabytkiem

– Obecność na tej uroczystości wiceministra infrastruktury, prezesa PKP, Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz mnie pokazuje, że wpis Dworca Centralnego do rejestru zabytków przebiegał przy pełnym porozumieniu wszystkich stron. To znaczy, że potrafimy wspólnie dostrzec wielką wartość polskiego modernizmu oraz że tak potrzebny rozwój infrastruktury może przebiegać w szacunku dla dziedzictwa kulturowego – podkreśliła prof. Magdalena Gawin.

– Wpis ten był moją inicjatywą. Wynikała ona z przekonania, że jest to jeden z najcenniejszych zabytków z I połowy XX wieku i jako taki powinien podlegać szczególnej ochronie konserwatorskiej. Dworzec Centralny jest wyjątkowym obiektem architektury kolejowej oraz przykładem estetyki późnomodernistycznej. Wpis do rejestru pozwoli na prowadzenie wszelkich prac na podstawie zezwolenia konserwatora zabytków i pod jego nadzorem – powiedział prof. dr hab. Jakub Lewicki, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

– Polska kolej patrzy w przyszłość. Modernizuje tak szlaki kolejowe, jak i dworce. W ramach Krajowego Programu Kolejowego jest 70 mld zł, w ramach Programu Inwestycji Dworcowych są to 2 mld zł. Modernizacja obejmuje ok. 200 dworców, z czego ponad połowa jest objęta ochroną konserwatorską – przypomniał Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

– A to oznacza, że oprócz tego, że patrzymy w przyszłość, nie odwracamy się od przeszłości. Bo etos kolejarski jest zbudowany na wieloletniej tradycji (…). Oczywistym jest więc to, że chcemy chronić obiekty kolejowe, których wartość potwierdzają wpisy do rejestrów zabytków – podkreślił wiceminister.