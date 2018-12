Trzaskowski: Nie obiecywałem wysokich bonifikat przy wykupie

- To nie była moja obietnica wyborcza, dlatego że ja nigdy nie obiecywałem bonifikat. W ogóle nie mówiłem o bonifikatach w kampanii wyborczej - przekonywał w TVN24 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

W środę prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że zawnioskuje, by rada miasta wróciła do bonifikaty w wysokości 98 procent za przekształcenie użytkowania wieczystego we własność. Chce, by samorządowcy zajęli się tym na specjalnej sesji.

Poniżej dalsza część artykułu

W połowie października Rada Warszawy przyjęła uchwałę ustanawiającą 98-procentową bonifikatę jako standardową, a 99-procentową w przypadku użytkowania wieczystego trwającego powyżej 50 lat. Takie stawki miały obowiązywać od 1 stycznia 2019 roku.

W ostatni czwartek projekt uchwały w sprawie obniżenia bonifikaty wniósł na sesję rady miasta wiceprezydent Warszawy. Podał, że przy 98-proc. bonifikacie utrata przychodów Warszawy jest szacowana w stosunku do zerowej bonifikaty na poziomie 3,5 mld zł, a w stosunku do 60-proc. bonifikaty - na poziomie około 1,8 mld zł. Radni zmniejszyli ulgę do maksymalnie 60 procent.

Politycy PiS zarzucili Trzaskowskiemu łamanie obietnic wyborczych. - Nagłe, gwałtowne, niespodziewane okradanie tak naprawdę warszawiaków, wprowadzanie ich w błąd, niedotrzymywanie obietnic - to zostanie zmienione - mówił w środę marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

- Ja nigdy nie obiecywałem bonifikat. W ogóle nie mówiłem o bonifikatach w czasie kampanii - ripostował wieczorem w TVN24 prezydent Warszawy, pytany o rzekome łamanie obietnic wyborczych.

Jak przekonywał Trzaskowski, to radni PiS złożyli wniosek w tej sprawie, na dwa dni przed końcem kampanii. Dodał, że wniosek poparli samorządowcy PO i uchwała Rady Warszawy została przyjęta.

- Miałem negatywny stosunek do tamtej decyzji. Przede wszystkim dlatego ze widziałem, co zaproponował rząd - 60 procent bonifikaty. Taka nierówność była nie do zaakceptowania - dodał. Zwrócił też uwagę, że dużo warszawiaków o bonifikatach dowiedziało się dopiero kilka dni temu, po przyjętej przez Radę Warszawy obniżce.

- Niemniej jednak było przekonanie, że to obietnica wyborcza. Dlatego się wycofałem - powiedział Trzaskowski. - Najważniejsze jest to, jak kto na taki błąd reaguje. Najważniejsze to umieć przyznać się do błędu. Zależy mi na tym, aby było sprawiedliwe rozwiązanie - dodał.