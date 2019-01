Polecenia służbowe: wójt jest kierownikiem urzędu gminy

Przewodniczący rady gminy może wydawać polecenia służbowe tylko tym pracownikom urzędu gminy, którzy wykonują zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady, komisji i radnych. Przewodniczący rady wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wyłącznie w zakresie tych zadań.

- Przewodniczący rady gminy jest niezadowolony z obsługi rady przez pracownika urzędu gminy. Czy może go zwolnić? – pyta czytelnik.

Poniżej dalsza część artykułu

Nie.

Od obecnej kadencji rady gminy stosuje się art. 21a ustawy o samorządzie gminnym (dalej u.s.g.). Przyjęto w nim, że przewodniczący rady gminy – w związku z realizacją swoich obowiązków –może wydawać polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne, prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. W tym przypadku przewodniczący rady gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do wskazanych wyżej pracowników. Poprzednio w u.s.g. brakowało takiej regulacji.

Czytaj także: Wójt rozstrzyga o tym komu powierzy swoje kompetencje

W orzecznictwie podkreślano brak upoważnienia dla rady gminy do nakładania obowiązków na osoby zatrudnione w strukturach urzędu gminy (por. np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 18 października 2013 r., sygn. III SA/Wr 638/13, LEX nr 1388044). Dodanie art. 21a u.s.g. rozszerzyło uprawnienia przewodniczącego rady. Podkreśla się jednak, że ustawodawca nie zmodyfikował art. 33 u.s.g., przewidującego m.in., że organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia oraz że wójt jest kierownikiem urzędu gminy.

Przewodniczący rady nie może wydawać poleceń służbowych wszystkim pracownikom urzędu gminy, ale tylko tym, którzy wykonują zadania organizacyjne, prawne i inne zadania związane z funkcjonowaniem rady, komisji i radnych. W statucie gminy nie można zastrzec, że przewodniczący może wydawać polecenia służbowe wszystkim pracownikom urzędu gminy (por. np. rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z 5 października 2018 r., sygn. PNK.I.4130.64.2018, Dz.Urz. woj. święt. z 2018 r. poz. 3520). W rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Lubuskiego z 23 listopada 2018 r. (znak NK-I.4131.190.2018.TDOM, Dz.Urz. woj. lubus. z 2018 r. poz. 2719) zwrócono uwagę, że art. 21a u.s.g. nie ustanawia przewodniczącego rady zwierzchnikiem służbowym pracownika urzędu gminy, a tylko wyposaża go w prawo wykonywania uprawnień takiego zwierzchnika – w zakresie czynności, o których mowa w tym przepisie.

To do wójta należy tworzenie określonych stanowisk w urzędzie gminy oraz powierzanie osobom zatrudnionym na tych stanowiskach określonych obowiązków, w tym w zakresie obsługi rady (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego z 2 stycznia 2019 r., sygn. PN-II.4131.385.2018, Dz.Urz. woj. lubel. z 2019 r. poz. 25). Art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych nadal przewiduje, że czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w urzędzie gminy są wykonywane przez wójta. Do tych czynności należą m.in. zatrudnianie i zwalnianie pracowników.

—Anna Puszkarska, radca prawny

Podstawa prawna: art. 21a, art. 33 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 994 ze zm.)

art. 7 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 1260 ze zm.)

ARTYKUŁY POWIĄZANE