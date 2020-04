Tarcza antykryzysowa: koronawirus a bezczynność urzędów

- terminy na wniesienie sprzeciwu, np. w sprawie przystąpienia do robót budowlanych na podstawie zgłoszenia, do użytkowania obiektu, do zmiany sposobu korzystania z obiektu budowlanego,

Zawieszono zatem stosowanie przepisów regulujących terminy, do których przestrzegania są obowiązane urzędy, strony i inni uczestnicy postępowania. Jednocześnie pozbawiono strony możliwości dochodzenia swoich praw z tytułu bezczynności lub przewlekłości oraz prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Strona czy uczestnik postępowań są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub podmiotu, prowadzących odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, dokonać czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo grozić niepowetowaną szkodą materialną. Dotyczy to także organów administracji publicznej, do których w trakcie postępowania administracyjnego zwrócono się o zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem postępowania.

Inne decyzje w określonych sytuacjach mogą także spełniać ten wymóg. Dotyczy to w szczególności pozwolenia na budowę, gdy obszar oddziaływania obiektu ogranicza się do nieruchomości, której właścicielem (użytkownikiem wieczystym) jest inwestor.

Od decyzji administracyjnej strona ma prawo wnieść odwołanie. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Jeżeli jednak jest zgodna z żądaniem wszystkich stron, to podlega wykonaniu przed upływem tego terminu. Wydaje się więc, że nie ma przeszkód, by sprawy zgodne z żądaniem stron były załatwiane. Jednakże wydanie decyzji lub wyrażenie stanowiska z urzędu oznacza, że następuje to z inicjatywy organu administracji publicznej. Z woli urzędu chociaż w związku żądaniem strony postępowanie administracyjne jest podejmowane bądź kontynuowane.