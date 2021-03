Apel o wolność mediów w Polsce. Debata w Parlamencie Europejskim

„Wysłużone prostytutki" – tak słoweński premier Janez Janša powiedział o dwojgu zasłużonych dziennikarzy. Chce też odcięcia agencji prasowej od finansów i zmiany ustawy medialnej tak, żeby zwiększyć wpływ rządzących na media. Zdaniem obrońców mediów Słowenia niebezpiecznie podąża śladem Węgier i Polski. Viktor Orbán przez lata skutecznie niszczył wolne media, ostatnim aktem była odmowa odnowienia licencji niezależnemu Klubradio. W Polsce podatkiem od reklam próbuje się zamknąć usta ostatnim mediom niezależnym. Věra Jourová, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej ds. praworządności, podkreśliła, że wolność i pluralizm mediów są jednym z filarów praworządności. Komisja co roku będzie teraz dokonywać przeglądu praworządności w państwach członkowskich, w szczególności niezależność organów regulujących media, przejrzystość własności mediów, reklamę państwową, bezpieczeństwo dziennikarzy i dostęp do informacji. Najbliższe sprawozdanie ma się ukazać w lipcu.

– Media są również objęte procedurą na podstawie art. 7 wszczętą przez tę izbę w odniesieniu do Węgier. Musimy powrócić do procedury art. 7 w Radzie ds. Ogólnych, aby omówić ostatnie wydarzenia dotyczące mediów – powiedziała Jourová. Taka procedura jest prowadzona również w odniesieniu do Polski. Jednak od miesięcy praktycznie obie procedury są zamrożone, bo w związku z pandemią zrezygnowano z dyskusji na ten temat, w oczekiwaniu na możliwość odbywania spotkań fizycznych w unijnej Radzie. Jourová poinformowała, że projekt polskich przepisów od podatku od reklam jest analizowany. – W każdym z tych przypadków (Polska, Węgry, Słowenia) Komisja kontaktowała się z władzami krajowymi i nadal monitoruje sytuację. Komisja podejmie działania, gdy pojawią się kwestie dotyczące zgodności krajowych przepisów lub decyzji z przepisami UE – powiedziała Jourová.

Wykorzystanie Orlenu

Wolności słowa broni też europejskie środowisko dziennikarskie. Do Międzynarodowego Instytutu Prasowego (IPI) dołączyło 18 innych organizacji, wzywając Unię Europejską do podjęcia zdecydowanych działań w obronie niezależnego dziennikarstwa i wolności mediów. – Brak działania UE ośmielił węgierski rząd, a teraz rząd PiS wybiera najbardziej pasujące mu elementy z węgierskiego modelu. Przechwytywanie mediów jest subtelnym, złożonym i bezpośrednim zagrożeniem dla prawa społeczeństwa do informacji – brzmi fragment oświadczenia. Organizacje medialne apelują też do KE o zbadanie wykorzystania PKN Orlen, kontrolowanego przez państwo koncernu naftowego, do zakupu mediów prywatnych i monitorowania ich wpływu na pluralizm mediów i niezależność redakcji.