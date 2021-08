Komisarz UE: To nie kwestia migracji, ale agresja Łukaszenki PAP/Marcin Onufryjuk

Unijna komisarz ds. migracji w rozmowie z "New York Times" powiedziała, że sytuacja na wschodniej granicy Unii Europejskiej to nie jest kwestia migracji. W ocenie Ylvy Johansson, to "część agresji Łukaszenki wobec Polski, Litwy i Łotwy, której celem jest destabilizacja UE".