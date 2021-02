Facebook na wojnie z Australią. "W UE sytuacja jest inna"

Wydawcy i użytkownicy Facebooka w Australii nie będą mieli możliwości dzielenia się w serwisie treściami informacyjnymi. To reakcja na proponowane przepisy, które nałożyłyby na firmy technologiczne opłaty za publikowane treści.

W czwartek rzecznik Komisji Europejskiej odmówił komentarza w tej sprawie. - W Unii Europejskiej sytuacja jest inna - odpowiedział.

- Reforma praw autorskich - która musi zostać przeniesiona do prawa krajowego do 7 czerwca 2021 roku - już zaczyna przynosić konkretne rezultaty dla europejskiego sektora mediów, czego dowodem jest niedawne ogłoszenie porozumienia wypracowanego między Google a wydawcami we Francji - dodał.

Spór między Australią a Facebookiem koncentruje się na planowanej ustawie, która wymagałaby od gigantów technologicznych zawarcia umów handlowych, aby zapłacić wydawcom, których linki napędzają ruch w serwisach.