Przywódcy Unii porozumieli się w sprawie budżetu. Miliardy odblokowane

Rozpoczęty w czwartek unijny szczyt odblokował 160 mld euro dla Polski.

Korespondencja z Brukseli Premier Mateusz Morawiecki przyleciał do Brukseli z decyzją o wycofaniu weta do pakietu budżetowego UE. Kompromis zaproponowany przez Niemcy, a zaakceptowany wstępnie przez Polskę i Węgry jeszcze przed posiedzeniem Rady Europejskiej, utorował drogę do porozumienia. Poniżej dalsza część artykułu

Przewiduje on deklarację interpretacyjną do rozporządzenia łączącego unijne fundusze z przestrzeganiem praworządności, opóźnienie wprowadzenia go w życie do wydania orzeczenia przez TSUE po ewentualnym zaskarżeniu go przez jedno z państw UE, a także obietnicę stosowania tylko do nowych funduszy z perspektywy 2021–2027.

Ten ostatni postulat budził wątpliwości i miał być jeszcze omawiany przez przywódców UE. Zwłaszcza premier Holandii Mark Rutte chciał mieć pewność, że Komisja Europejska będzie mogła wszcząć procedurę zawieszenia funduszy wobec kraju, w którym brak praworządności zagraża interesom finansowym UE, również w przypadku funduszy z budżetu 2014–2020. Zostało tu do rozdysponowania 300 mld euro na projekty z polityki spójności, z czego dla Polski ok. 40 mld euro do 2023 r.

Przywódcy byli zadowoleni z kompromisu. – Panuje atmosfera spokoju – mówił przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli, który brał udział w początkowej fazie szczytu.

Porozumienie oznacza odblokowanie wielkich pieniędzy dla Unii i dla Polski. W sumie to 1,8 bln euro na lata 2021–2027, z czego Polska ma dostać 160 mld euro dotacji i pożyczek. Bez nich niemożliwa byłaby transformacja energetyczna naszego kraju, która jest teraz priorytetem rządu.

W PiS już bez większych emocji podchodzi się do sporu w rządzącej koalicji o budżet UE i do możliwości wyjścia partii Zbigniewa Ziobry – wynika z naszych rozmów. Oficjalne stanowisko Solidarnej Polski, która chciała weta lub wycofania całego rozporządzenia uzależniającego wypłaty od rządów prawa, ma być znane po zakończeniu szczytu.