Unia Europejska: Zielone światło dla rozmów ws. członkostwa Albanii i Macedonii Płn.

Po niemal dwóch latach sporów i dyskusji, kraje unijne zgodziły się na rozpoczęcie negocjacji członkowskich z Macedonią Północną i Albanią. Zgodę wyrażono we wtorek, po tym, jak usunięto ostatnie przeszkody w otwarciu negocjacji akcesyjnych. Impas został przełamany po zaproponowaniu przez Komisję Europejską zmiany metodologii oceny gotowości krajów aspirujących do Unii, a grupa kilku krajów, między innymi właśnie Holandia i Francja, dodała swoje warunki, by wymusić na władzach w Skopje i Tiranie głębsze reformy. "To doskonała wiadomość. Z całego serca gratuluję obu krajom. To jasne przesłanie dla państw Bałkanów Zachodnich. Wasza przyszłość jest w Unii Europejskiej" - podkreślił komisarz do spraw rozszerzenia Oliver Varhelyi.

Formalna decyzja musi zostać podjęta w procedurze pisemnej. Ta jednak jest obecnie ograniczona w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Bruksela wykorzystuje perspektywę członkostwa, aby zachęcać do reform demokratycznych. Urzędnicy UE ostrzegają, że kraje takie jak Rosja i Chiny również walczą o wpływy w regionie.

Wcześniej rozpoczęcie negocjacji członkowskich z tymi krajami, mimo pozytywnych raportów Komisji Europejskiej, blokowały Holandia i Francja. Polska była wśród państw, które były zdania, że negocjacje te powinny rozpocząć się jak najszybciej.

W lutym Francja dała zielone światło na rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych. – Czekamy na raport Komisji Europejskiej w marcu. I w zależności od niego, jeśli wyniki będą pozytywne, powinniśmy być w stanie otworzyć negocjacje – podkreślał wówczas Emmanuel Macron.