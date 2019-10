Brexit: Już nawet Merkel brakuje nadziei

Na razie Berlin milczy, więc we wtorek do mediów trafiła tylko wersja wymiany zdań między Merkel i Johnsonem, którą przekazały źródła w urzędzie brytyjskiego premiera. A ta dla kanclerz nie jest przychylna.

„Irish Times”, który powołuje się na informacje z okolic Downing Street pisze, że Merkel powiedziała, że jeśli Niemcy chciałyby wyjść z Unii, nie byłoby z tym problemu, ale Wielka Brytania nie może tego zrobić bez pozostawienia Irlandii Północnej w unii celnej (z UE) na zawsze. – To był bardzo potrzebny moment prawdy – donosi gazeta. – Jeśli to jest nowe, ostateczne stanowisko Unii, to tak naprawdę porozumienie nie jest możliwe nie tylko teraz, ale w ogóle. To pokazuje także, że oni są gotowi storpedować porozumienie wielkopiątkowe” – pisze „Irish Times”.