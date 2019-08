Brexit: Boris Johnson forsuje chaos

Boris Johnson wystąpił do Elżbiety II o tzw. prorogację parlamentu, czyli zamknięcie obecnej sesji i zwołanie później kolejnej. Daty, które zaproponował - od 10 września do 14 października - dają Izbie Gmin bardzo niewiele czasu na przedyskutowanie alternatywy dla bezumownego brexitu, czy ewentualne odsunięcie Johnsona od władzy. Dlatego wielu deputowanych opozycji uznało propozycję Johnsona, o której do końca nie wiedziała nawet większość jego ministrów, za skandaliczną i niekonstytucyjną próbę uciszenia deputowanych. - Lider torysów nie ma mandatu, nie ma większości, a zachowuje się jak dyktator próbując skrócić czas dla parlamentu - powiedział Ian Blackford, parlamentarny lider szkockiej partii SNP. W bezprecedensowym oświadczeniu decyzję rządu skrytykował też parlamentarny spiker John Bercow. "Byłaby to zniewaga dla konstytucji" - powiedział.

Poniżej dalsza część artykułu