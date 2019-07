Ważą się losy Timmermansa. Francja i Niemcy naciskają

Timmermans, kandydat Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów na szefa KE, budzi sprzeciw państw Grupy Wyszehradzkiej, a także europejskiej centroprawicy.

Nowego szefa KE musi poprzeć co najmniej 72 proc. z 28 państw UE, reprezentujących co najmniej 65 proc. mieszkańców UE. Oznacza to, że Polska, Czechy, Słowacja i Węgry mogłyby zablokować kandydaturę Timmermansa, gdyby włoski eurosceptyczny rząd i brytyjski rząd wstrzymały się od głosu.