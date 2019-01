Wicepremier Włoch: UE powinna nałożyć sankcje na Francję

MSZ Francji wezwał ambasadora Włoch, po tym jak wicepremier Włoch oskarżył Francję o ciągłe "kolonizowanie Afryki" i przyczynianie się do imigracji mieszkańców Afryki do Europy.

W niedzielę Luigi di Maio, lider Ruchu Pięciu Gwiazd, wezwał Unię Europejską do nałożenia sankcji na Francję za politykę tego kraju wobec Afryki.

Poniżej dalsza część artykułu

Według di Maio Francja "nigdy nie zaprzestała kolonizowania dziesiątków afrykańskich państw".

W ostatnich miesiącach Włochy i Francja ścierały się w kwestiach związanych z imigracją do Europy. Włochy są jednym z głównych celów migracji mieszkańców Afryki, którzy docierają na Stary Kontynent przez Morze Śródziemne.

W ubiegłym roku Francja skrytykowała Włochy za to, że te nie przyjmują statków ratujących imigrantów na Morzu Śródziemnym, do swoich portów. Włochy odpowiedziały oskarżeniem Francji o odmowę przyjmowania imigrantów.

Teraz Di Maio, podczas wizyty w środkowych Włoszech oświadczył, że "UE powinna nałożyć sankcje na Francję i wszystkie państwa takie jak Francja, które doprowadzają do ubóstwa Afrykę i skłaniają tych ludzi do wyjazdu, ponieważ Afrykanie powinni być w Afryce, a nie na dnie Morza Śródziemnego". Di Maio wypowiedział te słowa po informacji, że 170 imigrantów mogło utonąć w czasie nieudanej przeprawy przez Morze Śródziemne do Europy.

- Jeśli ludzie stamtąd dziś wyjeżdżają, to przez kraje europejskie, przede wszystkim Francję, która nigdy nie zaprzestała kolonizacji dziesiątków afrykańskich państw - dodał.

Według Di Maio gdyby nie Afryka, Francja byłaby 15. gospodarką świata a nie, jak obecnie, szóstą.

W poniedziałek MSZ Francji wezwał w związku z tą wypowiedzią wicepremiera Włoch ambasador Włoch w Paryżu, Teresę Castaldo.

Francja określiła wypowiedzi Di Maio mianem "wrogich".

W poniedziałek Di Maio znów wezwał Europę do "dekolonizacji Afryki". Dodał, że Francja jest jednym z krajów, które powstrzymują gospodarczy rozwój państw Afryki przez "drukowanie pieniędzy dla 14 afrykańskich krajów" (chodzi o tzw. franka CFA - walutę używaną przez niektóre państwa Afryki, która jest gwarantowana przez francuski skarb państwa).