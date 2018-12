Niemiecki minister: Wierzę, że Brytyjczycy nie chcą chaotycznego brexitu

Minister gospodarki i energii Niemiec, Peter Altmaier, w rozmowie z Reutersem przekonuje, że jest przekonany, iż nie dojdzie do "nieuporządkowanego brexitu" (czyli tzw. twardego brexitu, który miałby miejsce, gdyby do 29 marca 2019 r. Wielka Brytania i UE nie zawarły porozumienia regulującego ich stosunki po brexicie).

Altmaier stwierdził też, że ryzyko "dużego konfliktu handlowego między USA i Europą wciąż istnieje, ale nie wzrosło". - Jesteśmy w trakcie dobrych, konstruktywnych rozmów, ale zagrożenie jeszcze nie minęło - ocenił.

Mówiąc o gospodarce Niemiec, Altmaier oszacował, że w tym roku wzrośnie ona "o 1,5 proc., albo więcej".

Na pytanie o brexit Altmaier stwierdził, że "nie sądzi, aby doszło do nieuporządkowanego brexitu".

- Uważam, że jest wystarczająco dużo odpowiedzialnych polityków w całym politycznym spektrum Wielkiej Brytanii, którzy chcą uniknąć chaotycznego brexitu - ocenił.

25 listopada przywódcy państw UE zaakceptowali regulującą stosunki między UE a Wielką Brytanią umowę wynegocjowaną przez Theresę May. Umowę tę musi jednak jeszcze zaakceptować brytyjska Izba Gmin, a jak dotąd Theresa May nie znalazła w niej potrzebnej do tego większości. Aby uniknąć porażki w głosowaniu May w ostatniej chwili zdecydowała, że nie odbędzie się ono 11 grudnia, jak pierwotnie planowano.

May stara się uzyskać od UE dodatkowe gwarancje dotyczące punktów porozumienia, które budzą największe kontrowersje wśród polityków jej partii.