Obóz Moria, płonący symbol złej polityki uchodźczej

Cześć z nich miała zostać poddana kwarantannie wewnątrz obozu, już i tak od dawna odizolowanego od świata zewnętrznego z powodu epidemii. Część z tych ludzi nie zgadzała się na takie ograniczenie. Dla wielu innych uchodźców ci zakażeni stanowili zagrożenie, co wywołało konflikt. To właśnie miało być przyczyną pożaru. Trwają poszukiwania bezpośrednich sprawców.

Warunki w obozie nie były tajemnicą w Europie. Komisja Europejska słała do Aten apele o poprawę, co doprowadziło do ewakuacji 7 tys. uchodźców od początku tego roku. Sytuację pogorszyła jednak epidemia koronawirusa. Organizacja Lekarze bez Granic zgłaszała pretensje pod adresem Aten, że wprowadzone restrykcje skazują imigrantów na egzystencję w warunkach braku należytego dostępu do opieki medycznej. Przy tym ponad połowa uchodźców w obozach to kobiety i dzieci.