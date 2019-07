Włochy: Kapitan statku z migrantami pozwie Salviniego

Na statku dowodzonym przez Carolę Rackete znajdowało się 49 uchodźców z Afryki, wyłowionych kilkanaście dni wcześniej u wybrzeży Libii. Dzieci i kobiety przejęła wcześniej z pokładu statku włoska straż celna. Starając się zapobiec dotarciu do Włoch reszty uchodźców, władze odmawiały jednak zezwolenia na wejście statku do portu zgodnie z polityką rządu, który stara się zapobiec imigracji do Włoch, zwłaszcza muzułmanów oraz obywateli państw afrykańskich. W obliczu pogarszającej się sytuacji humanitarnej na statku Carola Rackete postanowiła zawinąć do portu przy użyciu siły. Strzegącą wejścia motorówkę omal nie staranowała.

We wtorek włoski sędzia nakazał zwolnienie z aresztu domowego Rackete. 31-latka objęta była takim środkiem zapobiegawczym od soboty. Niemieckiej kapitan grozi do 10 lat więzienia.