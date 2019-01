Na azyl w USA imigrant poczeka w Meksyku

Stany Zjednoczone odesłały pierwszego imigranta z Ameryki Środkowej, starającego się o azyl w USA, do Meksyku - informuje Reuters. To efekt zmian zaostrzających politykę imigracyjną, które przewidują, że osoby, które nie są obywatelami Meksyku i które przekroczą południową granicę USA, po złożeniu wniosku o azyl w Stanach Zjednoczonych będą oczekiwać na jego rozpatrzenie po meksykańskiej stronie granicy.

O odesłaniu pierwszego imigranta, który złożył wniosek o azyl w USA do Meksyku, poinformował meksykański urząd ds. migracji.

Odesłany imigrant to obywatel Hondurasu.

Rzeczniczka Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA potwierdziła wcześnie, że Stany Zjednoczone rozpoczynają odsyłanie imigrantów do Meksyku.

Dotychczas imigranci starający się o azyl mieli, co do zasady, prawo do pobytu w USA do czasu, aż ich wniosek zostanie rozpatrzony przez władze.

Teraz jednak, na mocy nowej polityki imigracyjnej, USA mają zacząć odsyłać po ok. 20 imigrantów dziennie do Meksyku przez przejście graniczne w Tijuanie i inne przejścia graniczne - poinformował meksykański MSZ.

Meksyk zapowiedział już, że będzie przyjmował z powrotem osoby, które będą miały wyznaczone daty stawienia się przed sądem w USA, który rozpatrzy ich wniosek o azyl, ale nie przyjmą osób mających problemy zdrowotne, nieletnich, którym nie towarzyszą osoby dorosłe i osób, którym na terytorium Meksyku mogłoby coś zagrażać.

Zdaniem administracji Donalda Trumpa wiele wniosków o azyl, składanych przez imigrantów z Ameryki Środkowej, jest bezpodstawna. Zdaniem Trumpa nielegalna imigracja przez południową granicę USA jest źródłem "kryzysu humanitarnego". Napływ imigrantów Trump chce zatrzymać, poprzez budowę muru na granicy USA z Meksykiem - jednak jak dotąd Kongres nie przekazał mu 5,7 mld dolarów wymaganych na zrealizowanie tej inwestycji.