PZU pomoże w razie kłopotów klientom LOT

Wspólny projekt PZU i LOT. Jak do tego doszło? – rozmowa z Małgorzatą Sadurską z zarządu PZU

Dlaczego PZU zdecydowało się na współpracę z PLL LOT?

Małgorzata Sadurska, członek zarządu PZU odpowiedzialna za strategiczne programy partnerskie: Ambicją Grupy PZU, wyrażoną w naszej strategii do roku 2020, jest tworzenie jak najściślejszej relacji z klientami. Chcemy im na co dzień towarzyszyć i ułatwiać dokonywanie właściwych wyborów, które pomogą zabezpieczyć ich życie, zdrowie, majątek. Współpraca z PLL LOT jest istotnym elementem realizacji tej strategii. Dzięki ofercie „PZU Pomoc w Podróży LOT" klienci narodowego przewoźnika zyskują kompleksową ochronę podróży, a PZU będzie im mogło pomóc, jeśli znajdą się w trudnej sytuacji w podroży. PZU i LOT są krajowymi liderami na swoich rynkach, połączenie sił zaowocowało przygotowaniem i wdrożeniem wspólnej oferty produktowej. Aby kompleksowo obsługiwać wszystkie rynki, na których działa LOT, PZU pozyskało do współpracy Chubb European Group Limited Sp. z o.o – globalnego dostawcę tego typu rozwiązań i ubezpieczeń turystycznych dla linii lotniczych.

Kto był inicjatorem tej współpracy?

We wrześniu 2017 r. PLL LOT ogłosił postępowanie przetargowe na wybór ubezpieczyciela, obsługującego sprzedaż ubezpieczeń turystycznych, które będą oferowane wraz biletem lotniczym. W styczniu 2018 r. PLL LOT wybrał ofertę złożoną przez PZU i Chubb, która spełniała wszystkie wymagania i oczekiwania stawiane w przetargu. W wyniku intensywnych prac prowadzonych wspólnie przez PZU, Chubb, PLL LOT oraz podwykonawców, 14 listopada uruchomiliśmy możliwość zakupu ubezpieczeń na rynku polskim. Kolejne rynki będziemy uruchomiali sukcesywnie.

Na jakie korzyści ze współpracy z PLL LOT liczy PZU?

Współpraca z PLL LOT pozwala zaoferować kompleksowe ubezpieczenie turystyczne osobom, które są na etapie planowana podróży. W ramach partnerstw strategicznych PZU przygotowujemy oferty dedykowane, szyte na miarę, które stanowią odpowiedź na potrzeby i oczekiwania klientów PLL LOT.

Ilu klientów chcecie pozyskać w ten sposób?

Pamiętajmy, że nasza oferta ubezpieczeniowa stanowi uzupełnienie do podróży, która jest realizowana przez PLL LOT. Chcielibyśmy, aby z naszej wspólnej oferty skorzystało jak najwięcej klientów PLL LOT.

Czy oferta skierowana jest tylko do polskich pasażerów PLL LOT?

Na chwilę obecną oferta ubezpieczeń „PZU Pomoc w Podróży LOT" jest dostępna na polskim rynku i mogą skorzystać z niej wszyscy pasażerowie PLL LOT. W niedługim czasie zostaną uruchomione kolejne rynki zagraniczne.

Czy PZU rozważa rozszerzenie tej oferty na innych przewoźników lotniczych operujących z naszego kraju np. Wizz Air bądź Ryanair? Czy były w tej sprawie prowadzone jakieś rozmowy?

Obecnie skupiamy się na rozwijaniu niedawno rozpoczętej współpracy z LOT i sukcesywnym uruchamianiu oferty ubezpieczeń turystycznych na kolejnych rynkach zagranicznych we współpracy z Chubb. Możemy natomiast ujawnić, że w niedługim czasie zaprezentujemy drugi etap wspólnego projektu z PLL LOT, poszerzający paletę produktów i usług.

Czy PZU rozważa skierowanie podobnej oferty do klientów przewoźników innych niż lotniczych, np. PKP?

PZU ciągle poszerza grono klientów. Niewykluczone jest, że w przyszłości podejmiemy współpracę z innymi przewoźnikami.

Rozmawiał Piotr Skwirowski