Pandemia szkodzi wynikom Grupy PZU

- W pierwszym kwartale 2020 r. Grupa PZU osiągnęła porównywalny wynik netto na poziomie 805 mln zł (z wyłączeniem zdarzeń związanych z COVID-19 oraz odpisu wartości firmy) wobec 747 mln zł rok wcześniej – poinformowała w piątek rano Grupa PZU.

Jednak sektor bankowy już pod koniec marca 2020 r. odczuł negatywne skutki pandemii, co odbiło się również na bankach działających w Grupie PZU. Pogarszające się perspektywy gospodarcze oraz obniżka stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej przełożyły się na niższą wycenę pakietu akcji Alior Banku w księgach PZU (Grupa PZU ma 31,93 proc. akcji Alior Banku) i w konsekwencji na wynik firmy. Ponadto, utworzono dodatkowe rezerwy na potencjalne niespłacone kredyty w Banku Pekao. To wszystko, a dodatkowo także niezrealizowane różnice kursowe na instrumentach zabezpieczających portfel nieruchomości, obniżyło księgowy zysk netto Grupy PZU na koniec pierwszego kwartału 2020 r. do 116 mln zł.