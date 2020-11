Chorzy na Covid-19 pojadą taksówkami

Samochody do takiego przewozu będą stanowiły nowy segment floty i nie będą wykorzystywane do realizacji żadnych innych usług oferowanych przez firmę iTaxi. - Specjalnie przeszkoleni do realizacji tych kursów kierowcy, oprócz zainstalowanych w marcu przesłon oddzielających ich od strefy pasażera, zostaną wyposażeni w specjalne kombinezony ochronne, maseczki przeciwwirusowe, rękawiczki i oczywiście płyn do dezynfekcji – informuje Jarosław Grabowski, prezes iTaxi.