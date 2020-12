Porty odrabiają straty z pierwszej połowy roku

Przykładem jest Gdynia. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2020 r. przeładowano tam przeszło 20 mln ton. To o 1,6 proc. więcej niż przed rokiem. W samym październiku obroty r./r. zwiększyły się o 16,7 proc. W listopadzie przeładunki przekroczyły 2,3 mln ton, co dało wzrost o 8,5 proc. W ciągu 11 miesięcy przez gdyński port przeszło już o 2,3 proc. więcej towarów niż od stycznia do listopada 2019 r. I to w czasie, gdy dużo większe porty tracą. Jak np. Hamburg, który w pierwszych trzech kwartałach zaliczył spadek blisko 10-proc. Na dobre wyniki Gdyni mocno wpłynęły wzrosty przeładunków kontenerów, a zwłaszcza zbóż. Tych ostatnich od stycznia do października przeładowano ponad 4,1 mln ton. To więcej niż w całym 2019 r., gdy zbóż przeładowano nieco ponad 3,2 mln ton. Również w Gdańsku zboża były grupą towarów, która notowała po dziesięciu miesiącach największe wzrosty r./r., zaraz po przeładunkach rudy.