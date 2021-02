Po oddaniu trzeciego seta Nadal nie odzyskał już kontroli nad meczem, stroną dyktującą warunki był do końca Tsitsipas. I to jest najbardziej zaskakujące, nawet bardziej niż porażka Rafy z żelaza. Hiszpan pozwolił Grekowi odzyskać wiarę, patrzył na to z rosnącą irytacją, ale niewiele mógł zrobić. Emocje wróciły dopiero w ostatnich gemach piątego seta. I tu nastąpił szok nr 2: Nadal, z ogromnym trudem broniący swego podania, przy stanie 5:5 przegrał je do zera. W następnym gemie mógł odrobić stratę, miał break pointa, ale z tego nie skorzystał i pojedynek się skończył przy trzecim meczbolu.