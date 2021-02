Teatr trzyma się mocno i zaprasza

Wicepremier Piotr Gliński pozytywnie ocenił spełnianie warunków sanitarnych przez instytucje kultury oraz uczestników wydarzeń. Dodał, że wysoka frekwencja w instytucjach potwierdziła głód sztuki u Polaków. To daje nadzieję, że warunkowe otwarcie kin, teatrów i muzeów nie skończy się po dwóch tygodniach. Ci, którzy mają jednak obawy, powinni skorzystać z wysypu weekendowych premier.

W piątek można zobaczyć „M.G." Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego inspirowany postacią restauratorki, gwiazdy „Kuchennych rewolucji" w warszawskim Teatrze Polskim. W spektaklu Magda Gessler wyrusza ratować kolejną gastronomię przed bankructwem, ale Paweł Demirski napisał sztukę, w której nie wszystko idzie jak po maśle. Samochód gwiazdy niespodziewanie łapie gumę w polu, szuka pomocy, a twórcy w groteskowym stylu fantazjują, co by było, gdyby Gessler zajęła się ratowaniem Polski. W roli głównej wystąpi Eliza Borowska, grają Grażyna Barszczewska (Matka Boska Jaką Każdy Chciałby Mieć Obok), Joanna Trzepiecińska, Marta Nieradkiewicz, Jerzy Schejba.

Dwa małżeństwa reprezentują dwie skłócone Polski, jedną uważaną za liberalną, a drugą za konserwatywną. Ale w sztuce Karola Modzelewskiego nic nie jest oczywiste i jednoznaczne. Tolerancja skrywa hipokryzję, zaś przywiązanie do wartości niedające się zrozumieć tabu i przesądy, które rzutują na losy młodych. Pokazy 20 i 21 lutego o godz. 19 są bezpłatne, ale teatr zaprasza darczyńców do dokonywania przelewów.

Na trzy nowe spektakle zaprasza Teatr Wybrzeże. Radosław Paczocha, autor „Emigrantek" z Katarzyną Figurą, podkreśla, że tytuł sztuki nawiązuje do słynnego dramatu Sławomira Mrożka, jednak nie konkuruje z nim również dlatego, że jednym z problemów bohaterek jest powikłane macierzyństwo i rozłąka z pozostawionymi w kraju dziećmi.

Inspiracją dla dramaturga był raport socjologiczny oparty na rozmowach z polskimi kobietami przebywającymi na emigracji w Belgii. Po 2004 r. wyjechało za granicę do pracy w różnej formie aż 2 mln Polek. Część nie wróciła. To nie pozostaje bez wpływu na kondycję polskich rodzin i dzieci. Historie kobiet na scenie są prawdziwe. „Moja postać jest bardzo dotknięta przez los, znalazła się w piwnicy w Brukseli nie w celach zarobkowych, ale żeby uciec przed przemocą domową. Straszne jest to, że Teresa tak naprawdę wpada z deszczu pod rynnę" – powiedziała Katarzyna Figura.