Jesienne demonstracje debiutują w teatrze

Naprzeciwko siebie stają zbrojni w pleksiglasowe tarcze „czarni” w białych komżach ministrantów dyrygowani przez hierarchów oraz tłum młodzieży, która nie ma w tym starciu żadnych szans. W spektaklu to nawiązanie do herodiańskiej „rzezi niewiniątek”. Jest jedną z sekwencji opowieści o czasach zarazy. Osadzonej w średniowiecznej Europie, ale z ewidentnymi odwołaniami do współczesności. Średniowiecze zresztą powraca z całą brutalnością.



Awinioński papież Klemens VI – mówiący z fałszywą skromnością, że został wybrany przez kardynałów z poparciem króla - mówi: zaraza była czasem naiwnych, niewinnych łez, a teraz powraca mrok głębszy: wracamy do normalności.