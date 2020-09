Trudny debiut przed gwiazdami Starego Teatru

W piątek o tym delegacja Starego rozmawiała w Ministerstwie Kultury m.in. z wicepremierem i ministrem Piotrem Glińskim i wiceminister Wandą Zwinogrodzką. Resort nie zgodził się na kandydatury Agnieszki Glińskiej i Pawła Miśkiewicza. Aktorzy wskazywali, że Waldemar Raźniak ma doświadczenie w pracy w szkolnictwie artystycznym, ale brak mu go w kierowaniu teatrem. Nie pracował w Starym, instytucji o wielkiej tradycji i niełatwej do prowadzenia.

Resort uznał Raźniaka za apolitycznego. Dyskutowano rozwiązanie, by podczas obecnego sezonu mógł się sprawdzić w formule pełniącego obowiązki, tym bardziej że repertuar jest już zaplanowany przez Radę Artystyczną. Resort chce, by Raźniak był szefem Starego do 2023 r.