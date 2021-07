Redzikowo w grze rozbrojeniowej Rosji z USA

W środę w Genewie zastępczyni sekretarza stanu Wendy Sherman i wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow rozpoczęli rozmowy, które mają doprowadzić do zawarcia pierwszej od lat umowy o ograniczeniu zbrojeń. To efekt szczytu w tym samym miejscu 16 czerwca Joe Bidena i Władimira Putina. Obaj przywódcy zapowiedzieli wówczas, że chcą, aby stosunki między Waszyngtonem i Moskwą „stały się bardziej przewidywalne".

Amerykański prezydent nie ma złudzeń co do intencji Kremla. – Rosjanie będą próbowali ingerować w wybory do Kongresu w 2022 r. Tu chodzi o naszą suwerenność. Putin ma arsenał jądrowy i właściwie niewiele więcej. To dla niego wielki problem. I przez to w moich oczach jest jeszcze bardziej niebezpieczny – mówił we wtorek Joe Biden.