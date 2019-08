Erotyka wypłukana przez Styks

– Zrywałam zasłony wszystkich tabu – mówi z dumą rzeźbiarka w filmie Krzysztofa Rogulskiego „Falender. Opowieść intymna". Tak powstały poduszki erotyczne eksponujące ogromne waginy, których nie można było pokazywać na wystawach. A w 1973 r. wyrzeźbiła tors z falliczną głową, sugerując podobieństwo do ówczesnych władz.

– Postanowiłam pokazać to, od czego każdy rzeźbiarz zaczyna – czyli właśnie kawalety – wyjaśniała artystka na wernisażu. – To pierwsze zadanie na akademii, jeśli się go nie wykona, przestaje się być studentem ASP.