„Świat Rembrandta" w Zamku Królewskim w Warszawie

– XVII wiek, w którym żył Rembrandt, nazywa się „złotym wiekiem", bo był to czas ekonomicznego i kulturowego rozkwitu Holandii – mówi „Rz" kuratorka Alicja Jakubowska. Kraj ten zdominował wówczas handel światowy, a rozwojowi gospodarczemu towarzyszył także naukowy i intelektualny. Holandia była tolerancyjna, więc ściągali do niej naukowcy i teologowie, m.in. francuski filozof Kartezjusz spędził w Holandii 20 lat życia, bo mógł tu swobodnie publikować.

Na rynku panowała duża konkurencyjność, więc aby na nim zaistnieć, artysta musiał być twórcą rozpoznawalnym. Rembrandt miał tego świadomość. Sławę w kraju i za granicą zyskał już za życia. Na pozowanie do zamówionych u niego dzieł czekało się nieraz wiele miesięcy. Jego obrazy były sprzedawane i kopiowane. A Rembrandt van Rijn podpisywał obrazy samym tylko imieniem niczym Michał Anioł, bo miał podobne podejście do sztuki jak mistrzowie renesansu, którzy fascynowali go swoją indywidualnością i tym, że sygnowali dzieła tylko imieniem.