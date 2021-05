Kopernik i Matejko w Londynie

Na obrazie widać też różne przyrządy astronomiczne: na tle nieba odcina się przyrząd astronomiczny trikwetrum - trójkąt paralaktyczny służący do wyznaczania paralaksy Księżyca i obliczania jego odległości od Ziemi. Jest też luneta i cyrkiel Galileusza, choć te przyrządy wynaleziono już po śmierci Kopernika. Nie jest to jednak błąd artysty, lecz świadoma aluzja Matejki do Galileusza, jako zwolennika i propagatora nauk Kopernika.

Kopernik z dzieła Matejki prowadzi obserwację nieba z dachu domu we Fromborku, a zarazem rozmawia z Bogiem. W tle widać gotycką katedrą we Fromborku, gdzie Kopernik sprawował posługę. Jan Matejko nigdy nie był we Fromborku, lecz korzystał ze zdjęć fotografa Karola Beyera, by wiarygodnie przedstawić architekturę miasta.

Mimo że jest noc, postać i twarz Kopernika została wyraźnie oświetlona. Być może światłem gwiazd, a może światłem metafizycznym

Na wystawie w National Gallery zaprezentowane zostaną także wstępne szkice Matejki do obrazu, kopia dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus orbium coelestium” („O obrotach sfer niebieskich”) z 1543 roku oraz XV-wieczne instrumenty astronomiczne: astrolabium i torquetum.

Eksponaty pochodzą z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Muzeum Narodowego w Krakowie oraz National Maritime Museum w Londynie.

Ekspozycji towarzyszy publikacja przygotowana przez prof. Andrzeja Szczerskiego, dyrektora Muzeum Narodowego w Krakowie, Christophera Riopelle, kuratora National Gallery oraz profesora Owena Gingericha, profesora astronomii i historii nauki, światowego autorytetu w badaniu „O obrotach sfer niebieskich” Kopernika.

Przesuwaną dwukrotnie z powodu pandemii wystawę „Conversations with God: Jan Matejko’s Copernicus” można obecnie oglądać w National Gallery do 22 sierpnia. Powstała we współpracy Instytutu Kultury Polskiej w Londynie, The Capricorn Foundation i Biura Programu „Niepodległa”.