Nieznalska, Kozyra, Libera na aukcji

„Pasja” Doroty Nieznalskiej powstała przed18 laty. Instalacja ta składa się z dwóch części Z wideo, przedstawiającego mężczyznę ćwiczącego na siłowni i z wizerunku męskich genitaliów wkomponowanych w krzyż. Autorka odwołuje się do podwójnego znaczenia pasji. Po pierwsze do czynności wykonywanej z przyjemnością, chociaż tu pokazanej z ironią, bo czy można nazwać przyjemnością wysiłek na granicy bólu (mężczyzna gotów jest doskonalić ciało za wszelką cenę). Po drugie do skojarzenia z symboliką chrześcijańską, co wywołało publiczną burzę i dyskusje o granicach wolności wypowiedzi artystycznej. A w końcu doprowadziło do najgłośniejszym procesu (w 2003 roku), dotyczącego obrazy uczuć religijnych w historii współczesnej Polski i skazania artystki na wykonanie prac społecznych. Ostatecznie jednak po apelacji w 2010 roku sąd oczyścił Dorotę Nieznalską z tych zarzutów.