40 lat Łodzi Kaliskiej

Łódź Kaliska działa nieprzerwanie od 1979 w składzie: Marek Janiak, Andrzej Kwietniewski, Adam Rzepecki, Andrzej Świetlik, Andrzej Wielogórski (Makary). Artystyczna formacja o charakterze fotomedialnym wywodzi się z tradycji konceptualizmu, eksperymentalnej fotografii i filmu. Słynie z prowokacyjnych anarchistyczno-dadaistycznych akcji i happeningów, które mają także krytyczne odniesienia do rzeczywistości. W okresie 1982-1988 roku była częścią formacji tzw. Kultury Zrzuty. Jej życie artystyczne koncentrowało się wówczas w niezależnych galeriach Łodzi, z których najważniejszy był Strych Łodzi Kaliskiej. Wtedy też jej zainteresowania skupiły się na fotografii inscenizowanej. Od 2000 grupa propaguje styl New Pop, który wykorzystuje mechanizmy reklamy i nowoczesnych elektronicznych mediów do tworzenia fotografii o różnorodnym charterze, sięgających m.in. do pop artu i dadaizmu.