MOCAK: Dwugłowy Marks, czyli przepływ myśli

Miesza się tu groteska i ton poważny. Rzeźbę Krzysztofa M. Bednarskiego „Czytanie Kapitału” tworzą dwie głowy Karola Marksa, połączone hydrauliczną rurą z kranem, przelewającym wodę z jednej do drugiej. Ironiczno-szydercze skojarzenie z wodolejstwem narzuca się samo, co można odnieść wprost do marksistowskiej teorii, a zapewne jeszcze bardziej do praktyki ideologicznych manipulacji i pustosłowia w czasach komunizmu.

Prześmiewczy charakter ma także mechaniczna rzeźba Krištofa Kintera (Czechy) człekopodobnego kruka, który przysiadł w galerii wysoko na gałęzi, ale trudno go nie zauważyć, bo donośnym skrzekliwym głosem wykrzykuje zjadliwe komentarze pod adresem wszystkich, których jedynym celem jest pomnażanie pieniędzy i stanu posiadania.

Z kolei Walid Siti, Kurd z Iraku, który otrzymał azyl w Wielkiej Brytanii, woli mówić z pełną powagą. Jego praca „Wheel of Fortune” z daleka wygląda na abstrakcyjną geometryczną figurę. Z bliska dostrzegamy, że z ruchomej obręczy z kolczastego drutu wypadają poza obręb koła drobne figurki żołnierzyków, znanych z dziecięcych zabaw. Tak artysta tworzy dramatyczną metaforę wojny, której uczestnicy nie mają wpływu ani na jej przebieg, ani na swój los.