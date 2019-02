Kobiety Andrzeja Pągowskiego

Znakomity grafik zaprezentuje w warszawskich Arkadach Kubickiego własne spojrzenie na sprawy kobiet. Zainspirowały go wypowiedzi dwunastu wybitnych polskich artystek.

Prace Andrzeja Pągowskiego powstały dla autorskiego, artystycznego kalendarza, wydanego przez Gedeon Richter. Tegoroczna, ósma edycja tego cyklicznego wydawnictwa nosi tytuł „Kobiecym zdaniem”.

Początkowo wywoławcze hasła kalendarzy, powstających z pomysłu Andrzeja Pągowskiego, skupiały uwagę na sprawach uniwersalnych: „Życie”, „Zdrowie", „Człowiek to brzmi dumnie". Wątek kobiecy okazał się jednak najbardziej nośny, skoro po raz czwarty twórca kalendarza powraca do niego.

Wcześniej kobiety wypowiadały się o kobietach: zaproszone przez Pągowskiego artystki ilustrowały sentencje znanych kobiet ze świata polityki, literatury, filmu, teatru, sztuki lub mody. Potem była edycja, w której fotograficy, głównie mężczyźni, portretowali kobiety. A w ubiegłym roku o „kobiecych sprawach” mówili plakaciści różnej płci i generacji, prowadząc w ten sposób dyskusję o modelach kobiecości.

Teraz dwanaście silnych kobiet zabiera głos na różne tematy: życiowych celów, wartości, piękna, przyjaźni, relacji męsko-damskich, a Andrzej Pągowski ilustruje wszystkie wypowiedzi. – Zaprosiłem do współpracy 12 wybitnych, mądrych, wspaniałych i bardzo różnych polskich kobiet, artystek, moich znajomych i przyjaciółek – tłumaczy. – . Choć same nie malują, mają swoje zdanie i nie wahają się go wypowiadać. Ich słowa były dla mnie inspiracją do stworzenia grafiki.

Ich zdania oddaje bardziej lub mniej wiernie, a przy okazji zaznaczając też własny punkt widzenia na poruszaną kwestię. Obraz wzmacnia z reguły skrótem wyrażonej myśli, który niekoniecznie jest dokładnym cytatem.

Krystyna Janda mówi więc o codziennym życiu kobiety w socjologicznym ujęciu: „40 lat temu islandzkie kobiety przez jeden dzień strajkowały. 90 proc. kobiet przestało pracować. Nie gotowały, nie zajmowały się dziećmi. Mężczyźni byli przerażeni. Czy kobiety w Polsce stać na taką solidarność?” A wizualizacja Andrzeja Pągowskiego przedstawia udręczonego prozaicznymi obowiązkami mężczyznę w kuchni z dwójką małych dzieci, co artysta puentuje: „On sobie z tym nie rodzi”.

Życzliwość grafika wobec pań nie wyklucza czasem szczypty ironii. Jak w „Dokonuj wyborów w zgodzie z sobą”, obrazującym wezwanie Mai Ostaszewskiej. Aktorka jednoznacznie mówi: „Jeśli chcesz decydować o swoim życiu, dokonywać wyborów w zgodzie z sobą, jesteś feministką. Feminizm walczy, zmienia świadomość, właśnie po to, żebyśmy mogły żyć na własnych warunkach, żebyśmy miały równe prawa z mężczyznami. Feminizm, to szacunek dla siebie i innych, to prawa człowieka.” A grafik ilustruje to zdanie portretem zaciekłej feministki, która z furią odrąbuje wysoki obcas czerwonych szpilek.

Z kolei z wezwania Agnieszki Holland: „Kobieta myśli, kobieta czuje. Kobieta walczy. Kobieta nie boi się być sobą.” Andrzej Pągowski akcentuje „Walcz o siebie”. I pokazuje kobiecą sylwetkę na tle uniesionej w górę ręki. Mocna dłoń budzi przewrotne reminiscencje z socrealistycznymi plakatami przodownic i przodowników pracy, walczących o lepsze jutro.

Ale są też obrazy utrzymane w całkowicie odmiennej tonacji, jak np. kończący kalendarz liryczny podwójny portret kobiecy. Onirycznie wyciszony nocny i drugi pełen blasku – z kobietą otwierającą okno na nowy rok, zachęcający: „Otwórz się na świat”. Obraz harmonijnie współgra ze słowami Urszuli Dudziak: „Otwórzmy w sobie okno ze światłem i pokochajmy siebie bez powodu.”

Wernisaż wystawy Andrzeja Pągowskiego w Arkadach Kubickiego 12 lutego.