Znani kontestatorzy

Przedaukcyjna wystawa w Desa Unicum w Warszawie prezentuje prace artystów, którzy do oficjalnego obiegu sztuki weszli po roku 1989.

Wielu z nich ma dziś już ugruntowana pozycję, jak Jadwiga Sawicka, Norman Leto, Zbigniew Rogalski, Paweł Jarodzki, Marcin Maciejowski, Rafał Bujnowski, Radek Szlaga, Oskar Dawicki. Nie przeszkadza to, że często nadal pozostają kontestatorami i nonkonformistami, buntującymi się wobec otaczającej rzeczywistości.

Jadwiga Sawicka wyspecjalizowała się w malowaniu obrazów przypominających para reklamowe teksty. Komunikaty te imitują krzykliwe wezwania, mające przyciągnąć uwagę widza, ale tylko pozornie wpisują się w strategie typowe dla konsumpcyjnej kultury lub naśladują tabloidowe sensacyjne nagłówki. Artystka pozbawia je pierwotnych kontekstów i tworzy własne. Grając znaczeniami i łamiąc stereotypy, wydobywa nowe sensy, tak jak na wystawionym płótnie, przypominającym baner z napisem „DOBRE serce, SŁABA wola”. Jednocześnie obnaża mechanizmy sterowania masową wyobraźnią.

Wielkoformatowa fotografia „Gimnastyka profana” Oskara Dawickiego nawiązuje do postaci ofiar z „Rozstrzelań” Andrzeja Wróblewskiego. Dawicki znany ze swoich kontrowersyjnych działań przedstawia tu jeden kadr z rozbudowanego performansu, w którym jak zawsze występował w charakterystycznej niebieskiej brokatowej marynarce. Poza, w której znieruchomiał jest groteskowo-dramatyczna. Postać na zdjęciu zdaje się tracić realność i rozpadać, jak u Wróblewskiego. Nie jest jasne, czy to hołd i próba wejścia w malarski świat Andrzeja Wróblewskiego, aby przeżyć podobnych emocje, czy może artystyczna prowokacja.

Dwa obrazy Rafała Bujnowskiego prezentują odmienne podejście do sztuki. Figuralny „Cień na asfalcie” pochodzi z cyklu „Lamp Black”, zapoczątkowanego w 2007 roku. W tej monochromatycznej serii, malowanej czarna farba olejną, artysta tak formuje powierzchnię malarską, aby pod wpływem światła, różnych kątów padania, temperatury i natężenia, osiągnąć iluzję trójwymiarowości, a nawet wielobarwności. Eksperymentuje, ale zarazem manifestuje swą wiarę w sens malarstwa.

Natomiast w drugim obrazie „Bez tytułu” jawnie kpi z praw rządzących współczesnym rynkiem sztuki. Na surowym płótnie odwróconego tyłem blejtramu namalował tylko swój autograf. W tym przypadku Bujnowski drwi z konceptualnych działań, jak i kreowania i sprzedawania nazwiska zamiast dzieła. Ciekawe, czy szacunkowa cena tej pracy - 25-35 tys. - zł zostanie pobita.

Ceny większości prac na tej aukcji zaczynają się od kilkunastu tysięcy, ale są i przystępniejsze prawdziwe okazje, jak choćby kolorowe szablony Twożywa; „Cierpijmy”i „Danger - religion is not a weapon”, których cena wynosi od 5 do 8 tysięcy zł. Przypomnijmy, że Twożywo to legendarny duet tworzony przez Mariusza Libla i Krzysztofa Sidorka w Warszawie w latach 1998-2011. Artyści w swojej twórczości podejmowali tematy społeczno-polityczne, krytykując obserwowany świat, od polityki do konsumpcjonizmem. Ich plakaty, billboardy, szablony, wlepeki, funkcjonujące zazwyczaj w przestrzeniach publicznych, były niezwykle popularne. Inspiracje czerpali z konstruktywizmu, pop artu, futuryzmu. Chętnie stosowali gry językowe i eksperymenty typograficzne. Ceny ich prac zapewne mają szanse wzrosnąć.

Wystawa „Nowe pokolenie po 1989 roku” w Dom Aukcyjny DESA Unicum w Warszawie (ul. Piękna 1a) czynna do 27 listopada. Aukcja 27 listopada o godz. 19

ARTYKUŁY POWIĄZANE