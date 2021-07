Michał Szułdrzyński: Zaszczep się, nie zabijaj! Fotorzepa, Piotr Guzik

W pierwszym odruchu bardzo się ucieszyłem, gdy przeczytałem wezwanie warszawskiego metropolity Kazimierza Nycza do proboszczów, by zachęcali wiernych do udziału w szczepieniach. Tym bardziej że dane są bezlitosne. Mapa poziomu zaszczepienia jest odwrotnie proporcjonalna do mapy religijności. Najmniej szczepień wykonano w tradycyjnie najbardziej religijnej południowej i wschodniej Polsce. Więc zachęcający do szczepień głos Kościoła, który dla osób religijnych wciąż jest autorytetem, może okazać się decydujący. Przytłaczająca większość lekarzy i specjalistów wskazuje, że nie istnieje inny sposób na pokonanie pandemii niż zaszczepienie jak największej liczby osób. Co dobrze widzimy dziś w krajach, w których to zrobiono. Gdy pojawił się wariant Delta, nawet tam, gdzie liczba zakażeń rośnie, dzięki szczepieniom statystycznie lżejszy jest przebieg choroby, mniej jest hospitalizacji i zgonów.