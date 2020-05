Hasła przeciwników Zełenskiego

Zarzucają, że rządzący w Kijowie na czele z prezydentem doprowadzili Ukrainę do „upadku gospodarczego", otwierają drzwi dla „agentów Kremla" oraz „sprowadzili do zera" integrację Ukrainy z UE i NATO. – Od roku nie zauważyłem żadnych praktycznych kroków ze strony władz, jeżeli chodzi o integrację z NATO czy UE – mówi „Rzeczpospolitej" jeden z sygnatariuszy Wołodymyr Ohryzko, były szef ukraińskiego MSZ. – Jeżeli nie będziemy pukać do tych drzwi i milcząc siedzieć, będzie to trwało latami – odpowiada na pytanie, „czy państwa UE i NATO chcą obecnie większej integracji z Ukrainą". List podpisał też Mykoła Kniażycki z frakcji Europejska Solidarność byłego prezydenta Petra Poroszenki.