Turcja gra z Islandią. Kilka godzin czekania i kontrola na lotnisku w Reykjaviku

Piłkarska reprezentacja Turcji przez kilka godzin czekała na kontrolę paszportową w Islandii. Urzędnicy z Ankary mówią o braku szacunku dla swojej kadry.

Piłkarska reprezentacja Turcji zagra we wtorek z Islandią w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy. Wczoraj piłkarze wylądowali na lotnisku w pobliżu Reykjaviku. Kilka godzin czekali na kontrolę paszportową, a następnie zostali poddani intensywnej procedurze bezpieczeństwa.

Sytuację skomentował rzecznik prasowy prezydenta Ibrahim Kalin. Napisał na Twitterze, że to "brak szacunku" dla reprezentacji, a całe zdarzenie jest "nie do przyjęcia".

- Nasz kraj i nasz naród popierają reprezentację narodową, najlepsza reakcja będzie na boisku - dodał.

Notę dyplomatyczną wystosowało tureckie MSZ.

O sytuacji na lotnisku informowali za pośrednictwem mediów społecznościowych sami piłkarze. "Czekamy od trzech godzin. Zabrali wszystkie torby. To co zrobili, to brak szacunku" - pisał na Twitterze Emre Belozoglu.

Turcja z kompletem punktów prowadzi w grupie H eliminacji ME. W sobotę piłkarze Senola Gunesa niespodziewanie pokonali Francję 2:0.