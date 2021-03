KGHM z tłustym zyskiem za pandemiczny rok

Polska część grupy wypracowała 4,46 mld zł EBITDA, o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik KGHM International skurczył się o 14 proc., do 0,61 mld zł. Wkład chilijskiego projektu Sierra Gorda licząc dla udziałów KGHM w joint-venture (55 proc.) to 1,35 mld zł, o 104 proc. więcej rok do roku.

W 2020 r. średnie kursy metali były korzystniejsze dla grupy. Notowania miedzi wyniosły 6181 USD za tonę, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej, a srebra urosły o aż 27 proc., do 20,5 USD za uncję trojańską. Dodatkowo katalizatorem był kurs dolara, który wzrósł o 1,56 proc., do 3,9 zł, a w przypadku chilijskiej waluty o aż 12,7 proc.

W polskiej części grupy sprzedaż miedzi wzrosła o 0,7 proc., do 561 tys. ton, a przychody o 6 proc., do 14,2 mld zł. Choć sprzedaż srebra skurczyła się o 1,7 proc., do 1,37 tys. ton, przychody urosły o 24 proc., do 3,45 mld zł.