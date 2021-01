Azoty dostarczą suchy lód do transportu szczepionek

Suchy lód, produkowany w Puławach pod marką Coolant (dwutlenek węgla w stanie stałym), osiąga temperaturę minus 79 st. C. Dotychczasowe doświadczenia związane z transportem przy wykorzystaniu suchego lodu dotyczyły temperatury ok. minus 50 st. C. Tymczasem szczepionki na COVID-19 muszą być przechowywane, a więc i transportowane z utrzymaniem tzw. mroźnego łańcucha dostaw – zgodnie z wytycznymi producentów wymagana jest temperatura od minus 60 nawet do minus 90 st. C.

